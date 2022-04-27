Житель Черноисточинска задолжал за электричество больше 400 тысяч рублей 

Специалисты «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» за три месяца 2022 года взыскали 4,3 млн рублей долгов за электроэнергию с жителей Нижнего Тагила и Невьянска. Ещё 1,7 млн рублей вернули юридические лица. Рекордсменом по задолженности за электричество стал житель посёлка Черноисточинск.

Как рассказали в пресс-службе АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания», за несколько лет мужчина накопил 412 тысяч рублей долгов. В его доме на улице Садовой в посёлке Черноисточинск сегодня отключено электроснабжение. В розыск объявлено транспортное средство неплательщика. Кроме того, ему запрещён выезд за границу. Должник по адресу прописки не проживает.

Также в компании добавили, что в суде находятся иски на 68 млн рублей в отношении обычных граждан и на 17 млн рублей в отношении компаний. С 2022 года поставщиком было направлено в суд более 9 тысяч заявлений о принудительном взыскании задолженности.

На официальном сайте АО «НТЭСК» ежемесячно публикуются списки лицевых счетов должников, по которым документы поданы в суд или находятся в работе. Ознакомиться с ними можно в разделе «Задолженность». В случае добровольного погашения долга исковое производство прекращается.