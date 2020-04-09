Житель Белгородской области до смерти забил подругу из-за «курения и нежелания готовить»

Жителя села Скородное в Белгородской области подозревают в избиении сожительницы до смерти, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, 6 апреля 36-летний мужчина выпивал с друзьями и подругами, в какой-то момент он поссорился со своей сожительницей — мужчина упрекал её в «курении и нежелании готовить еду». Он 47 раз ударил женщину руками и ногами, от полученных травм она скончалась.

На мужчину завели дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), подозреваемый арестован.