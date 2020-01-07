Жириновский раздал «крепостным и холопам» тысячные купюры и чебуреки на Красной площади

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский накануне Рождества, 6 января, раздал тысячные купюры посетителям ярмарки на Красной площади. Свои действия он сопровождал словами «инвалиды, сироты, крепостные, холопы». По информации «Медузы», раздача денег транслировалась в Instagram политика. Помимо денег, Жириновский также раздавал только что купленные на ярмарке сувениры и чебуреки, сообщает «Эхо Москвы».

В комиссии Госдумы по этике оперативно прокомментировать поведение Жириновского журналистам не смогли, так как на работе «сейчас никого нет». Обсудить действия политика члены комиссии смогут только после 13 января.