Жириновский пригрозил сложением полномочий фракции ЛДПР в Госдуме из-за задержания Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не будут исключать из партии, пишет ТАСС.

По его словам, в партии возмущены задержанием чиновника и будут его защищать. Жириновский также сказал, что задержание Фургала прошло «не в самой корректной форме». Он считает, что на губернатора не нужно было надевать наручники.

«Задержание было не в самой корректной форме, не обязательно было надевать наручники, губернатор — не преступник, никуда не сбежит. С бандитами так действуйте, а это высшее должностное лицо в регионе», — пояснил он.

Он также заявил, что фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста против задержания Фургала.

«Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдёт отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране. Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР к Лефортово и стоять там, пока не освободят Фургала, можем попросить наших губернаторов подать в отставку из солидарности — Смоленск, Владимир, выйти из состава ЦИК, Счётной палаты», — сказал Жириновский.

Политик уверен, что задержание Фургала связано с его хорошими результатами на посту губернатора и принадлежностью к оппозиционной партии.

«Экономика развивается, все показатели лучше, чем были при прежнем губернаторе. Наверное, это бесит. Как это так — губернатор от ЛДПР, показатели лучше. Дикость», — сказал Жириновский.

Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля по подозрению в организации убийств и покушения на убийство нескольких предпринимателей в 2004–2005 годах.

Фургал принимал участие в губернаторских выборах от ЛДПР в 2018 году. Во втором туре он набрал почти 70% голосов избирателей и опередил действующего врио губернатора Вячеслава Шпорта почти на 40%.