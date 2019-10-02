Жириновский предложил закрыть все тюрьмы в России

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя в своём телеграм-канале новость об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), заявил, что работу тюрем в России необходимо прекратить.

«Мы вообще должны стремиться к тому, чтобы в будущем закрыть все тюрьмы», — написал Жириновский.

По мнению главы партии либерал-демократов, преступникам бессмысленно ограничивать свободу, нужно предотвращать сами преступления за счёт дискуссий в обществе и привития идей гуманизма с детства. В таком случае, как убеждён Жириновский, к 2050 году тюрьмы уже не понадобятся. Он отметил, что «Кресты» (следственный изолятор в Санкт-Петербурге) уже закрыли, осталось поступить так же с другими казёнными учреждениями, где отбывают наказание заключённые.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН РФ Геннадия Корниенко. Генерал-полковник освободил пост, так как достиг предельного возраста нахождения на службе. Корниенко возглавлял ведомство с 2012 года, недавно ему исполнилось 65 лет.