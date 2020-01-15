Жириновский предложил простить долги россиян по микрозаймам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил в Twitter, что намерен поддержать ликвидацию всех микрофинансовых организаций (МФО) и коллекторских агентств в России.

По словам политика, «они загнали граждан в кабалу». В дополнение ко всему лидер ЛДПР заявил, что нужно списать «все 40 млрд рублей долгов граждан» по кредитам.

Ранее с предложением ликвидировать все микрофинансовые организации и списать россиянам долги перед МФО к президенту России Владимиру Путину обращался политолог Станислав Белковский. Однако, по мнению экономиста Константина Селянина, государство не станет рассматривать это предложение — его принятие катастрофически скажется на экономике страны, поскольку «прощение» государством долгов даст сигнал россиянам о том, что можно не платить за свои кредиты в принципе.