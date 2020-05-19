Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации   

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в официальном паблике партии в соцсети «ВКонтакте» предложил ликвидировать Совет Федерации. А также в два раза сократить число депутатов Госдумы и региональных парламентов.

«Давайте ликвидируем Совет Федерации. Это ведь калька с британского парламента. В Британии нет конституции, чего мы такую кальку не берём? Давайте у нас не будет Конституции. Законы вводятся указом президента... Что это за бюрократия, клепают и клепают. Свод законов Российской империи, законы СССР — всё на свалку. Сейчас Ельцинские законы — на свалку. Сейчас нынешние законы. Чем вы занимаетесь? Так нельзя работать и жить. Всё должно быть в сокращённом режиме — меньше чиновников, депутатов, документов», — сказал Жириновский.

В Twitter он также предлагает в два раза сократить численность парламентов всех уровней.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко в комментарии РИА Новости назвал слова Жириновского пиаром.