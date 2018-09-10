Жириновский после драки в центре Москвы предложил поправки в УК за оскорбление чиновников

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя инцидент с потасовкой на Пушкинской площади во время несанкционированного митинга, предложил сажать в тюрьму на пять лет за оскорбление представителей власти, пишет РИА Новости.

«Хулиганы оскорбляли… депутата Государственной думы. Мы туда пришли и не потерпим этого никогда — за оскорбления будут отвечать. В ближайшее время мы вносим в Уголовный кодекс статью как во всех европейских странах — пять лет за любое оскорбление представителя власти. Вот человек пятнадцать с Пушкинской площади, мы их посадим в тюрьму на пять лет», — заявил Жириновский.

Накануне депутат пришёл на Пушкинскую площадь, где проходила организованная оппозиционером Алексеем Навальным акция против повышения пенсионного возраста. Толпа начала скандировать «клоун» и «позор», после этого Жириновский ударил одного из протестующих.

В единый день голосования в Москве и многих других городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста. Некоторые митинги не были согласованы с властями, по данным «ОВД-Инфо», в целом по России задержали 839 человек. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге.