Жириновский анонсировал переименование ЛДПР и смену руководства партии

В 2019 году партия ЛДПР официально зарегистрирует третье название, переименует руководящие органы и изменит саму структуру управления, сообщил «Известиям» Владимир Жириновский.

К аббревиатуре и полному названию прибавится ещё одно, «патриотическое» — Легендарная державная партия России. Кроме того, партия переименует и руководящие органы, за основу возьмут КПСС. Высший совет партии заменит центральный комитет ЛДПР, появится политбюро, а также должность генерального секретаря ЦК ЛДПР.

Всего в партии будет восемь руководящих постов. Решение Жириновский объяснил тем, что новая структура поможет осуществлять коллективное руководство. Изменения в устав будут внесены в 2019 году — на съезде по случаю 30-летия партии.