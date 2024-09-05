Жильё в новостройках Нижнего Тагила резко упало в цене

В Нижнем Тагиле за август цены на квартиры в новостройках упали на 12,8%. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир». Специалисты по недвижимости напоминают, что с 1 июля 2024 года льготная ипотека на покупку квартир в новостройках была отменена. Таким образом, предложение на рынке нового жилья только растёт ввиду повышения ипотечной ставки. За август 2024 года рост составил 29%.

В среднем по России цена за квадратный метр повысилась, однако в некоторых городах, включая Нижний Тагил, произошло понижение, которое для тагильской недвижимости составило 9,9%. Кроме Нижнего Тагила, в списке городов с наибольшим понижением цен на недвижимость оказались Махачкала (–9,6%), Череповец (–9,3%), Грозный (–8,5%), Магнитогорск (–6,4%), Владикавказ (–3,2%), Астрахань (–2,6%), Иркутск (–2,1%), Красноярск (–1,7%) и Сочи (–1,7%).

«Снижение демонстрируют города, где рост цен в последние годы происходил галопирующими темпами: это Сочи, Махачкала, Череповец и Нижний Тагил», — говорит генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

По версии портала, ещё в июле этого года Нижний Тагил входил в топ городов по росту цен на новостройки, уступая только Мурманску, Грозному и Владимиру.