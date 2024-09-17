Жильцы дома на улице Бобкова в Нижнем Тагиле жалуются на затопленный подвал (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле жильцы дома № 2 на улице Бобкова на Вагонке жалуются на затопленный подвал. Как сообщила АН «Между строк» жительница этого дома, коммунальная авария произошла ещё месяц назад, но аварийные службы не торопятся её устранять. В результате затопления на первых этажах дома стоит запах канализации, который ещё привлекает различных насекомых — мошек и мух. Накануне управляющая компания перекрыла воду в доме.

«Вода текла давно, пока собиралась записывать видео, кто-то предупредил УК и всё отключили. Теперь мы сидим без воды. А вечером, видимо, будем ждать, когда отключат электроэнергию», — поделилась женщина.

Жители обратились в управляющую компанию с просьбой решить проблему. В «УК Дзержинского района» им ответили, что по вопросу ремонта трубы нужно обращаться МУП «Горэнерго-НТ», так как они отвечают за трубу, которая дала течь.

Связавшись с ресурсоснабжающей организацией, тагильчане выяснили, что подать заявку на ремонт должна была сама управляющая компания, а не собственники. При этом, по словам жильцов, в управляющей компании заявили, что от них в МУП заявки на ремонт были отправлены ранее. Однако, по информации «Горэнерго-НТ», им не поступало никаких запросов.

«Распалась канализация, почистили и собрали, обработали хлором. Информации о проблемах с затоплением подвала в течение месяца у нас нет. Заявка была только сегодня (16 сентября) утром и к обеду была закрыта. Горэнерго перекрыли воду везде, у нас нет такого права», — комментирует ситуацию представитель УК.

По этому адресу и ранее происходили чрезвычайные ситуации. Так, в мае 2024 года жильцов последних этажей топило с крыши. Работы по устранению протечек были проведены только после коллективного заявления на имя директора управляющей компании. Однако уже в июне после ремонта крыши дождевая вода затопила подъезд № 2, дойдя до 8-го этажа.

Сейчас взволнованные жильцы дома пытаются достучаться до коммунальщиков в надежде, что хотя бы до наступления холодов подвал осушат и исправят ситуацию.

На сегодняшний день, 17 сентября, горячее водоснабжение в доме приостановлено в связи с обнаружением утечки на теплотрассе у дома на Юности, 22.