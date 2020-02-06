Жертвами коронавируса стали 563 человека. ВОЗ заявила об отсутствии эффективного лечения

От пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, погибли 563 человека, при этом выздоровели 1153 пациента. Всего в Китае, по официальным данным государственного комитета по вопросам здравоохранения, заражены 28 тысяч человек, пишет РИА Новости. Почти 4 тысячи человек находятся в больницах в тяжёлом состоянии. Ранее, 4 февраля, КНР официально сообщала о 24,3 тысячи заболевших и 490 умерших.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что на сегодняшний день нет проверенных эффективных терапевтических методов лечения вируса 2019-nCoV. До этого в СМИ появилась информация, что учёные разработали лекарство от новой пневмонии, однако исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майк Райан заявил, что пока это не так. Но, по его словам, пациентам может помочь своевременно оказанная медицинская помощь и должный уход.

Профессор лондонского Имперского колледжа Робин Шэтток сообщил Sky News, что его команда добилась прорыва в разработке вакцины от нового коронавируса. На следующей неделе начнётся тестирование на животных, и в случае успеха этого этапа и наличия дополнительного финансирования на людях вакцину испытают летом. Но к этому моменту, предупреждает Шэтток, вспышка может затухнуть сама по себе. Однако вакцина пригодится в случае возникновения новой эпидемии.