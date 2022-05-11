Железнодорожный парк ЕВРАЗ НТМК пополнился четырьмя современными экологичными локомотивами

ЕВРАЗ НТМК закупил четыре современных локомотива. Техника будет осуществлять подачу хопперов в доменный цех комбината. Общая стоимость тягачей составила 450 млн рублей.

Предполагается, что новые тепловозы не только комфортнее, но и более безопасны, энергоэффективны и экологичны. Каждый локомотив обладает мощностью 2400 л. с. и способен тянуть за собой состав из 23 вагонов.

«В конце 2021 года мы приняли масштабную программу по обновлению железнодорожной техники на ЕВРАЗ НТМК, провели серьёзную работу по переподготовке машинистов. Сегодня мы видим рост эффективности грузоперевозок на комбинате», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Также ЕВРАЗ займётся ремонтом старой железнодорожной техники. На ремонт 23 локомотивов в 2022 году планируется потратить 95 млн рублей. Железнодорожный парк ЕВРАЗ НТМК насчитывает 83 единицы техники, в каждую смену на линию выходят 54–55 локомотивов.