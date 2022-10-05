Железнодорожное сообщение между Нижним Тагилом, Алапаевском и Егоршино временно остановлено из-за ремонта путей 

Жители Нижнего Тагила не смогут напрямую добраться на электричке до Алапаевска и Егоршино. Временное приостановление движения между станциями Нижняя Салда и Ясашная связаны с плановым ремонтом путей, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

С 5 по 22 октября пригородный поезд Егоршино — Нижний Тагил проследует от Егоршино до Ясашной, от Нижней Салды до Нижнего Тагила. Поезд Нижний Тагил — Алапаевск будет курсировать от Нижнего Тагила до Нижней Салды, от Ясашной до Алапаевска.

С 6 по 23 октября пригородный поезд Нижний Тагил — Егоршино будет следовать от Нижнего Тагила до Нижней Салды, от Ясашной до Егоршино. Электропоезд Алапаевск — Нижний Тагил будет курсировать от Алапаевска до Ясашной, от Нижней Салды до Нижнего Тагила.

Уточнить расписание пригородных поездов можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика, на станциях и по телефону центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).

На время ремонтных работ пассажиры могут воспользоваться пригородными автобусами.