Железнодорожников через суд обязали выплатить компенсацию пожилой женщине и её внучке, которых зажало дверями электрички

Свердловский областной суд оставил без изменений решение Железнодорожного районного суда, куда обратились пострадавшие пассажирки электропоезда Нижний Тагил — Екатеринбург. Во время высадки из вагона 71-летнюю пенсионерку и её трёхлетнюю внучку зажало дверями, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В июле 2021 года бабушка и её трёхлетняя внучка ехали в электричке сообщением Нижний Тагил — Екатеринбург. Во время высадки из вагона на станции ВИЗ произошёл несчастный случай: их зажало дверями. Ребёнку была вызвана скорая помощь, девочку доставили в ДКГБ № 9 в Екатеринбурге. Билетный кассир на перроне составил акт о несчастном случае. В больнице девочке диагностировали ушиб мягких тканей лица. Бабушка сама обратилась в травмпункт, у неё было сдавление мягких тканей в области шеи. По словам родителей ребёнка, которые встречали бабушку и дочь, девочка не плакала, но была напугана, после травмирования долго ни с кем не разговаривала.

Бабушка и мать девочки подали иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга о компенсации морального вреда. По словам женщин, пассажирки испытали физическую боль и нравственные страдания, они просили взыскать с АО «Свердловская пригородная компания» по 299 тысяч рублей каждой. Районный суд частично удовлетворил требования истцов: им присудили компенсацию по 20 тысяч рублей.

Решением суда были недовольны и истцы, и ответчик: АО «СПК» считало, что не должно ничего возмещать пассажирам. Обе стороны подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд, где судья, рассмотрев материалы дела, оставил решение Железнодорожного районного суда без изменений. Оно вступило в силу.