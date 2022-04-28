«Желаю вам следить за языком». Губернатор Куйвашев ответил телеведущему Владимиру Соловьёву на его высказывание о Екатеринбурге (ВИДЕО)

Накануне, 27 апреля, тележурналист Владимир Соловьёв в утреннем эфире программы «Полный контакт» во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Примечательно, что Якушев согласился с этим высказыванием.

«Владимир Владимирович, вам не понравится мой вопрос, заранее приношу извинения. Но вы мне объясните, как так получается и как исходя из этого быть. С одной стороны, у вас (на Урале. — Прим. ред.) блестящие войны, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции, и многие их поддерживают. С другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. Начиная от Волкова*, заканчивая разными неонацистами. Такой мусор иногда в головах у некоторых людей, что прям чистить и чистить. Как системе удаётся привести их в чувство? Тем более у нас канун 9 Мая, а это великий праздник, и, конечно, мы будем его отмечать», — сказал телеведущий.

Владимир Якушев согласился с такой оценкой Екатеринбурга, но отметил, что на Урале работают над патриотическим воспитанием. У губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева слова телеведущего вызвали другие эмоции. Глава региона на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал ответ на высказывание Соловьёва.

«Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль, главным образом, вас, потому как число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний, я даже повторять не хочу, значительно уменьшилось и горожане вас будут очень ждать на вашей лекции для того, чтобы высказать вам свою позицию. Я надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно, а на Урале, я напомню, это опорный край державы, любят и ценят людей, которые следят за своим языком, поэтому я вам желаю следить за свои языком», — сказал Евгений Куйвашев.

В комментариях к видео пользователи поддержали главу региона и выразили ему уважение.

«Позорище Соловьёву, что он себе вообще позволяет! Урал — опорный край державы, а он (Соловьёв) сам и есть такой, как выразился про нашу столицу, надо требовать публичного извинения», — пишет пользователь Алиса.

«Евгений Владимирович, спасибо вам, что как губернатор Свердловской области вы не остались в стороне и заступились за наш чудесный город и край», — говорит Марина.

«Молодец! Правильно, нельзя обижать Екатеринбург и жителей, нужно Соловьёва публично заставить извиниться за свой язык. Уважение к вам, Евгений Владимирович!» — выражает эмоции пользователь Алёна.

Уральские политики также осудили телеведущего Владимира Соловьёва. Сенатор и бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель считает, что ведущему стоит подумать, как исправить ситуацию, сообщает E1.RU.

«Владимир Соловьёв — образованный человек, он погорячился, когда это сказал. Я думаю, что это эмоциональная вспышка. Конечно, этим он оскорбил уральцев. Он должен остыть, понять, что сказал, и попытаться исправить, — отметил Россель. — Урал — опорный край державы. Десятки тысяч танков, миллионы снарядов из Свердловской области поставляли на фронт в годы Великой Отечественной войны. 400 тысяч уральцев не вернулись с войны. Я не понимаю, как можно такие заявления делать. Да и кто убежал? Олигархи наши здесь: Пумпянский, Козицын, Алтушкин. Если кто-то и уехал, это может быть связано с семейными обстоятельствами».

Уральский омбудсмен Татьяна Мерзлякова пригласила Владимира Соловьёва в Екатеринбург, чтобы ближе познакомиться с его жителями и многочисленными благотворителями, передаёт «Октагон. Урал».

«Сегодня мы не должны так оскорблять наш город. Даже если тут есть люди инакомыслящие, а они есть, Екатеринбург в основном состоит из людей, которые куют победу, — так было всегда. Это трудовой город, город, где расположен Центральный военный округ со всеми вытекающими задачами. Наверное, чего-то не хватило нашему ведущему. Я думаю, что не хватило приглашения в Екатеринбург. Кто-то всё время Соловьёва не так информирует. Ориентироваться на двух-трёх человек и называть так город — это неправильно», — сказала уполномоченная по правам человека.

Напомним, Владимир Соловьёв нелестно отзывается о столице Урала не впервые. В 2019 году он заявил, что Екатеринбург — «это город, где бесы гуляют». Так он прокомментировал конфликт вокруг строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. «Бесами» он назвал протестующих, выступающих за сохранение парка, где планировалось построить храм.

* 23 апреля 2022 года экс-депутата екатеринбургской думы Леонида Волкова объявили иноагентом.