Жара задержится в Нижнем Тагиле до конца недели

Несмотря на то, что лето уже подходит к концу, на этой неделе тагильчан ожидает жара. В целом по всей Свердловской области будет стоять жаркая и сухая погода.

Сегодня, 16 августа, воздух днём прогреется до +29 градусов. Ночью температура составит +9...+14 градусов.

По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, вторник, 17 августа, обещает быть облачным, возможна гроза. Порывы ветра могут достигать 15 м/с. Столбики термометров днём поднимутся до +31 градуса.

В среду, 18 августа, воздух в городе прогреется до +27 градусов. Осадки не прогнозируются.

С 19 по 21 августа температура по-прежнему будет высокой, в дневные часы ожидается до +29 градусов. В воскресенье, 22 августа, температура воздуха достигнет +31°C. Вероятность осадков при этом составит 74 процента.

Добавим, что с этой недели ночи станут прохладнее. Минимальная температура в тёмное время суток составит +9 градусов.