Жара вернётся в Нижний Тагил в последнюю рабочую неделю лета 

В Нижнем Тагиле на этой неделе будет держаться жаркая погода без дождей и ветра. Температура воздуха днём не будет опускаться ниже +23°C, сообщает Уральский гидрометцентр.

В Нижнем Тагиле с 22 по 25 августа дневные температуры сохранятся стабильно жаркими, воздух прогреется до +28°C, ночью будет до +14°C. Всю неделю ожидается слабый ветер, осадки не прогнозируются.

В пятницу, 26 августа, днём воздух прогреется до +24°C, ночью ожидается +14°C. В выходные, 27 и 28 августа, будет около +23°C днём и до +10°C ночью.

Также на этой неделе местами на Среднем Урале сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность — 4-го и 5-го класса горимости леса по региональной шкале.