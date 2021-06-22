Жара до +30 градусов вернётся в Нижний Тагил в эти выходные

Летний зной вернётся в Нижний Тагил в выходные. По прогнозам Уральского гидрометцентра, начавшаяся рабочая неделя будет умеренно тёплой, а вот в выходные в город придёт жара.

Сегодня, 22 июня, днём прогнозируются небольшие осадки и до +26 градусов, ночью — до +10 градусов. В среду, 23 июня, воздух прогреется до +22 градусов, ночью и вовсе похолодает до +7. 24 июня потеплеет до +25 градусов, а 25 июня термометры покажут не больше +23, в течение дня пройдут дожди.

По-настоящему летняя погода придёт в Нижний Тагил в выходные. 26 и 27 июня, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +26...+29 градусов. Также возможные кратковременные дожди.