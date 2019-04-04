Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве (ВИДЕО)

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, набравший по итогам первого тура выборов более 30% голосов, опубликовал в Facebook видео, в котором заявил, что примет участие в президентских дебатах перед вторым туром, и предложил своему оппоненту, действующему президенту Украины Петру Порошенко, провести их на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Зеленский выставил сопернику несколько условий. Он заявил, что дебаты должны пройти на киевском стадионе «Олимпийский», рассчитанном на 70 тысяч мест. СМИ должны иметь право вести прямую трансляцию дебатов, а их участники обязаны пройти медицинское освидетельствование и «доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов», заявил Зеленский. Кроме того, он настаивает, чтобы Порошенко публично заявил, что проведёт дебаты «не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским».

Зеленский дал Порошенко 24 часа на раздумья. На странице «Команда Зеленского» в Facebook запущен таймер обратного отсчёта.

Отмечается, что администрация стадиона «Олимпийский» пока не получала официальных заявок на проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины.

Второй тур выборов на Украине назначен на 21 апреля, в нём примут участие два кандидата, получившие больше всего голосов в первом туре. Ими стали Владимир Зеленский (30,24%) и Пётр Порошенко (15,95%).