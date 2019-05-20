Зеленский вступил в должность президента Украины (ВИДЕО)

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины, пишет РИА Новости. Инаугурация проходила в понедельник, 20 мая, в здании Верховной рады. В зале присутствовали депутаты парламента, представители более 50 иностранных делегаций, бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Пётр Порошенко, представители религиозных организаций и другие.

«Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире», — сказал новый лидер страны.

Он принёс присягу, положив руку на Конституцию и Пересопницкое Евангелие. Также Зеленский подписал соответствующий документ и передал его главе Конституционного суда. После этого он получил официальные символы власти главы государства: знак президента в форме орденской цепи, гербовую печать и булаву.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко, — 24,45%.