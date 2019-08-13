Политика

Зеленский разрешил давать украинское гражданство россиянам, подвергшимся политическим преследованиям

13.08.2019 14:43
Зеленский разрешил давать украинское гражданство россиянам, подвергшимся политическим преследованиям

Президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень лиц, которые имеют право на украинское гражданство, сообщается на сайте президента Украины.

На гражданство Украины могут претендовать иностранцы и лица без гражданства, которые защищали Украину, а также россияне, подвергшиеся политическим преследованиям. Решение принято «с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина».

В конце апреля Владимир Путин подписал указ об упрощённом гражданстве России для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Вскоре президент России распространил действие указа об упрощённом получении российского гражданства на всех жителей Донецкой и Луганской областей. 

Фото: РИА Новости
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