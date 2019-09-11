Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

11.09.2019 15:24
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о лишении депутатов неприкосновенности, сообщается на сайте главы государства. Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года.
Согласно принятому документу, из статьи 80 Конституции Украины будет исключено положение, согласно которому украинских депутатов не могут без согласия Верховной Рады привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать.
Ранее документ одобрила Верховная Рада Украины: за законопроект проголосовали 373 народных депутата при необходимом минимуме в 300 голосов.
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РИА ФАН