Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о лишении депутатов неприкосновенности, сообщается на сайте главы государства. Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

Согласно принятому документу, из статьи 80 Конституции Украины будет исключено положение, согласно которому украинских депутатов не могут без согласия Верховной Рады привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать.

Ранее документ одобрила Верховная Рада Украины: за законопроект проголосовали 373 народных депутата при необходимом минимуме в 300 голосов.