Зеленеющий Тагильский пруд сняли с квадрокоптера (ВИДЕО)

Видеограф Константин Суконников снял с квадрокоптера зеленеющий Тагильский пруд. В августе в водоёме начали появляться сине-зелёные водоросли, которые уже несколько лет активно размножаются в Черноисточинском пруду. Однако главный водоём города власти не планируют спасать и считают, что цветение вызвано сезонными особенностями.

Как говорится в ответе Минприроды Свердловской области тагильскому экологу Андрею Волегову, цветение — это естественный сезонный процесс, причиной которого является активное размножение водорослей из-за высоких температур летом.

Нижнетагильский пруд цветёт уже не первый год. Общественники опасаются, что главное водохранилище Нижнего Тагила ждёт участь Черноисточинского пруда, если сейчас не предпринимать никаких мер.