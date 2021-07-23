Здание «Тагилбанка» продали в три раза дешевле начальной цены

В Нижнем Тагиле бывшее здание «Тагилбанка» с земельным участком на улице Ломоносова, 2а продали за 60,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов. При этом первоначально офис продавался за 305 млн рублей. В агентстве отметили, что речь идёт о помещениях общей площадью более 8,5 тысячи кв. м и участке площадью порядка 6,8 тысячи кв. м.

По данным Znak.com, покупателем является физлицо Эвелина Панфилова. По данным системы СПАРК, она является директором ООО «СЛК» в Челябинске, фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Напомним, в июле 2018 года у банка была отозвана лицензия за «неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность», и «создание угрозы кредиторам и вкладчикам». Распродажа имущества «Тагилбанка» началась ещё осенью 2019 года.