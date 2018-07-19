Заявочный комитет ЭКСПО-2025 получил ещё 100 млн рублей из областного бюджета

Правительство Свердловской области согласовало выделение субсидии заявочному комитету ЭКСПО-2025 на 100 млн рублей из регионального бюджета, пишет Znak.com. Решение об этом было принято в ходе сегодняшнего заседания кабмина.

По словам министра экономики Александра Ковальчика, таким образом правительство приводит в соответствие программу «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года» с законом о бюджете региона. На что конкретно выделены эти деньги, не сообщалось.

Ранее, когда эту субсидию защищали перед областными депутатами, в Минфине объясняли, что деньги потратят на работу самого комитета, на поездки представителей и на пиар заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025.

В 2018 году комитету уже выделяли 50 млн рублей. Вскоре после одобрения этих 100 млн рублей заявочный комитет покинула его глава Светлана Сагайдак, её место занял вице-президент по внешним коммуникациям фонда «Сколково» Александр Чернов.