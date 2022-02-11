Заявления о поступлении в первый класс в Нижнем Тагиле начнут принимать с 1 апреля 

В Нижнем Тагиле приём заявлений от родителей будущих первоклассников стартует 1 апреля. В этом году школы города примут 4600 первоклассников, рассказали АН «Между строк» в управлении образования.

В первую очередь в школы будут принимать детей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, а также тех, у кого родители работают в федеральной противопожарной службе и в таможенных органах. Следующая категория, имеющая преимущество при поступлении в школу, это дети, чьи братья или сёстры обучаются в этой школе. А затем будут принимать школьников, которые относятся к образовательному учреждению по месту жительства. Завершится приём заявлений 30 июня.

Приём детей, не проживающих на закрепленной территории, начнётся 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Подать заявление родители могут несколькими способами – как лично, так и онлайн. В электронном виде это можно сделать через сайт госуслуг или через портал образовательных услуг Свердловской области.

Родители или законные представители ребёнка должны предоставить копию документа, удостоверяющего личность родителя, копию свидетельства о рождении ребёнка или документа, подтверждающего родство заявителя, копию документа установления опеки или попечительства при необходимости, и копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии, если таковая имеется. После этого родители, подающие заявление онлайн, в течение трёх рабочих дней должны подойти в школу и предъявить оригиналы документов.

Кроме того, для подачи заявления можно обратиться в школу либо в центры сервиса «Мои документы». В Ленинском районе центр находится на Космонавтов, 45, в Дзержинском районе на проспекте Вагоностроителей, 64, а в Тагилстроевском районе на улице Металлургов, 46б.

Также заявление в школу можно отправить заказным письмом с уведомлением о вручении.

Все интересующие вопросы родители могут задать специалисту управления образования Нижнего Тагила Елене Николаевне Токаревой по телефону 8 (3435) 36-36-96.