Заявления на отсрочку от армии для IT-специалистов начнут принимать с 19 апреля на «Госуслугах» 

Минцифры России разрешило IT-компаниям оформлять отсрочку от армии для сотрудников через сайт госуслуг. Подать заявку можно с 19 апреля до 1 мая. Работодателям уже направлены письма с правилами оформления заявок, сообщается на сайте Минцифры.

С 2 мая призывная комиссия начнёт принимать решения по отсрочке. Её могут получить граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет, оформленные по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня. Также у них должно быть высшее образование по специальности.

Для того чтобы оформить отсрочку от армии на сотрудников, компания должна иметь аккредитацию, а сотруднику необходимо работать там не менее 11 месяцев с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года либо устроиться в фирму в течение года после окончания учёбы.

Предложение об отсрочке от армии айтишникам, работающим в отечественных компаниях, прозвучало в начале марта. До 1 мая IT-компании должны направить в Минцифры списки своих работников, которые передадут в Минобороны и военкоматы.

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