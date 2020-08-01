Завтра в Нижний Тагил придут дожди и жара до плюс 32 градусов

В Нижний Тагил вернётся жара. Уже завтра, 2 августа, воздух будет прогреваться до 32 градусов выше нуля. В ночное время ожидается плюс 17 градусов. Также прогнозируются дожди и преимущественно южный ветер.

В начале следующей рабочей недели в городе немного похолодает (до плюс 23 градусов днём), пройдут дожди. Но уже к середине недели столбики термометров вновь будут подниматься до 26–28 градусов выше нуля.

В отдельных городах Свердловской области воздух будет прогреваться в ближайшие дни до плюс 33 градусов. Даже на севере региона в воскресенье ожидается 25 градусов. Уральский гидрометцентр предупреждает жителей о юго-западном ветре с порывами до 15–18 м/с и грозах с дождями.