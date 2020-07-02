Завтра в Нижнем Тагиле прогремит салют

Завтра, 3 июля, в Нижнем Тагиле прогремит салют в честь присвоения муниципалитету звания «Город трудовой доблести». Об этом АН «Между строк» рассказал мэр Владислав Пинаев во время пресс-подхода на Театральной площади, сразу после принятия решения о присвоении городу почётного звания. Мероприятие запланировано на 23:00. Где именно оно будет проводиться, не говорится, чтобы избежать скопления народа. Днём волонтёры проведут в городе также некий флешмоб.

«Мы это сделали! Мы сделали это при поддержке многих, в первую очередь губернатора Свердловской области. Подготовленная нами заявка поддержана. Это наша дань, память о поколении, которому пришлось работать в годы Великой Отечественной войны. О тех, кто, вполне возможно, не вернулся из цехов. Это дань памяти поколениям, которые и сделали великую Победу. Ковали оружие Победы в тылу. Я благодарен организациям ветеранов, волонтёрам, молодёжным организациям, предприятиям — всем, кто лоббировал наши интересы. Это войдёт в историю», — отметил Владислав Пинаев.

Решение о присвоении Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести» было озвучено сегодня, 2 июля, в ходе заседания оргкомитета «Победа», которое проводил президент РФ Владимир Путин. Трансляцию мероприятия организовали на экране на Театральной площади. Чтобы поддержать родной город, туда вечером пришли десятки волонтёров и других неравнодушных тагильчан.