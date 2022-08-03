Завод-музей в Нижнем Тагиле будет проводить экскурсии-субботники 

Сотрудники компании ЕВРАЗ и Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» запустили экологический проект для сохранения экоиндустриального парка «Старый демидовский завод» в Нижнем Тагиле. К юбилею города на территории музея-завода организуют историко-экологические мероприятия для тагильчан и туристов. Теперь экскурсии-субботники будут проводиться регулярно, принять в них участие может любой желающий.

На первой экскурсии-субботнике побывали более 50 тагильчан. Это юные натуралисты, волонтёры и ребята из отрядов мэра. Гостям рассказали об истории завода-музея, а после раздали необходимый для уборки инвентарь и презентовали новую технику.

На средства грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей» музей-заповедник закупил сварочный аппарат, шлифовальную машинку, бензокосы, дренажные насосы и измельчитель веток для борьбы с мелкой порослью, который не будет загрязнять окружающую среду. Стружку, которая останется от веток, будут использовать для посыпки тропинок.

«Старый демидовский завод — единственный в России завод-музей индустриальной культуры. Техника, которую помог приобрести ЕВРАЗ, позволит ухаживать за его территорией, очищать её от подрастающей поросли деревьев и кустарников без использования химии», — рассказал директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

Ранее ЕВРАЗ совместно с фондом «Зелёный Урал» запустил экологический проект «Зелёный патруль». С мая по сентябрь в городе проходят экозащитные волонтёрские акции в формате субботников и экопоходов. На их проведение и организацию выделили ещё полмиллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ЕВРАЗа, в сентябре на территории экоиндустриального парка планируют провести плоггинг-забег, который подразумевает сбор мусора во время бега. Участвовать в мероприятии будут молодые металлурги, студенты и школьники из подшефных НТМК учреждений. Подробная информация о мероприятиях экопроектов будет появляться на официальных страницах «Зелёного патруля» и музея-заповедника «Горнозаводской Урал» во «ВКонтакте».

Напомним, демидовский завод планируют реставрировать в рамках реализации трёхстороннего социального соглашения ЕВРАЗа с администрациями Свердловской области и Нижнего Тагила. В комплексе зданий заводоуправления Демидовых создадут современный музейный центр.