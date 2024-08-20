«Застряла даже скорая помощь». В Нижнем Тагиле жители Голого Камня жалуются на перекопанную газовщиками дорогу

В Нижнем Тагиле жители микрорайона Голый Камень жалуются на рабочих, которые перекопали дороги на улицах Гранитной, Алмазной и Малахитовой для прокладки газопровода. По словам местных жителей, сейчас из-за перекопов появились трудности для проезда автотранспорта к их домам.

«Здесь невозможно проехать на машине! Всё перекопано. Из-за дождей грязь ещё больше раскисла. Вчера здесь не могла проехать “Газель”, местные помогали её выталкивать. До этого застряла даже скорая помощь», — рассказал АН «Между строк» житель улицы Гранитной.

С окончания работ прошёл почти месяц, но восстанавливать перекопанные участки газовщики не торопятся.

«Когда я звонил в “ГАЗЭКС”, мне никто не смог ответить, кто является исполнителем работ у нас в микрорайоне. Менеджеры давали разные номера телефонов, по которым в итоге мне не дали никакой информации. Позже у самих работников я узнал, что подрядная организация, которая нам всё здесь перерыла, называется ООО “Бурводстрой” и числится в Кургане», — рассказывает тагильчанин Игорь.

В пресс-службе компании «ГАЗЭКС» журналисту АН «Между строк» пояснили, что строительно-монтажные работы будут закончены в октябре 2024 года, восстановление благоустройства входит в договор подрядчика и будет выполнено в срок.

«В рамках выполнения Федеральной программы социальной газификации специалисты АО “ГАЗЭКС” и подрядных организаций ведут строительно-монтажные работы. Подземные газопроводы прокладываются открытым способом методом разработки грунта. В перечень работ в обязательном порядке входит благоустройство территории. Строительно-монтажные работы на данном объекте выполняются силами подрядной организации. По договору срок сдачи объекта — октябрь 2024 года. Восстановление благоустройства запланировано. Подрядчик будет сдавать работы по благоустройству комиссии администрации города», — сообщили в пресс-службе АО «ГАЗЭКС».