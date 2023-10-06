«Заставить людей задуматься, призвать их к сочувствию — вот главная цель моей работы». В Нижнетагильском музее изобразительных искусств открылась выставка Народного художника РФ Татьяны Назаренко

Нижнетагильскому музею изобразительных искусств исполнилось 79 лет. Эту дату в учреждении решили отметить открытием новой выставки Народного художника России Татьяны Назаренко, которая присутствовала на мероприятии.

На выставке «Истории Татьяны Назаренко» (18+) представлено 36 живописных работ и 8 арт-объектов в виде плоскостных фигур. Работы посвящены библейским и аллегорическим сюжетам, произведения созданы в период с 90-х годов 20 века по настоящее время.

«Меня всегда интересовали люди. Я не могу отвернуться, отмахнуться от чужого несчастья. Заставить людей задуматься, призвать их к сочувствию — вот главная цель моей работы», — говорит художница.

Татьяну Назаренко называют социальной художницей. На выставке представлены её произведения «Саломея», «Самсон и Далила», «Любовники в синей спальне», «После обстрела», аллегорические произведения, посвящённые карнавалу, работы из серий «Путевые картинки», «Время», «Заклинания», а также гротесковая серия фигур-обманок «Переход».

Художница признаётся, что раньше ничего не знала о Нижнем Тагиле, но была удивлена душевностью, с которой её встретил город.

«Меньше всего я ожидала такого открытия и немного растерялась. Потом вспомнила, как директор музея и её коллеги приехали ко мне в мастерскую и сказали, что здесь под окнами уже ждёт машина, куда мы погрузили мои работы. Обычно я думаю долго, что дать, какие стены в музее. Но обаяние, лёгкая настойчивость и удивительное дружелюбие сделали своё дело. Я вообще очень не люблю расставаться со своими работами и отъезд моих картин на выставку это всегда для меня небольшая трагедия. Здесь вы увидите фигуры из серии “Переход”, мне жаль, что сейчас их представлено перед вами так мало, вообще их было вырезано 120 и они занимали несколько залов в Центральном доме художников, но постепенно расходились по коллекциям», — рассказала на открытии Татьяна Назаренко.

Сейчас несколько фигур из представленной на выставке серии находятся в Третьяковской галерее, в коллекции Русского музея и музея истории Москвы.

Татьяна Григорьевна Назаренко — член Союза художников, академик и член Президиума Российской академии художеств. Художница является руководителем мастерской станковой живописи Московского Государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова.

Также на открытии выставки поздравили директора Нижнетагильского музея изобразительных искусств Марину Агееву с 50-летием её работы в учреждении. За это время она занимала должности смотрителя, младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника и главного хранителя. С 1989 года она является директором музея. По специальности Марина Владимировна искусствовед и музеевед, юбилейную дату она отметила ещё в августе, но коллеги не упустили возможности поздравить её в торжественной обстановке.

Также в день рождения НТМИИ благодарили художников и дарителей, которые передали музею в этом году 500 произведений.