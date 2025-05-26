Защита мемориалов, пособия для обучающихся мам и выплаты для домохозяек. Топ законопроектов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили топ-5 законопроектов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».

Защита мемориалов

В Госдуме будут рассматривать законопроект, который внесёт изменения в Земельный кодекс РФ. Речь идёт о мемориализации и охране культурного наследия.

«Следует ввести норму об автоматическом введении ограничений на распоряжение участками при наличии информации, сведений и каких-либо сигналов, указывающих на возможное наличие на земле мемориальных мест памяти и захоронений. Органы местного самоуправления и субъекты культурного надзора должны быть обязаны оперативно реагировать на такую информацию, на запросы населения и подобные сигналы, организовывать проверку, привлекать специалистов и инициировать внесение объекта в реестр», — сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

В базе данных должны быть установлены точные сведения о захоронениях, и каждое место необходимо обозначить специальной меткой.

Такие участки должны рассматриваться не как объект обычного имущественного оборота, которым может распорядиться по своему усмотрению кто угодно, а как элементы преемственности поколений и уважения к историческому наследию.

Пособия для обучающихся мам

В Госдуме рассмотрят законопроект об увеличении размера пособий по беременности и родам женщинам, обучающимся в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях, имеющих право обучать студентов по программе специалитета.

В инициативе говорится об увеличении выплат до прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где проживают обучающиеся.

При принятии инициативы средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля. Сейчас такое пособие выплачивается в размере стипендии и не превышает 23 тысяч рублей.

Защита религиозных символов

В Госдуме готовят законопроект, направленный на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Речь идёт об обязательном использовании их как неотъемлемой части изображений культовых зданий:

— в СМИ;

— в интернете;

— при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг;

— в государственных, муниципальных символах, знаках, эмблемах;

— в объявлениях;

— на вывесках;

— в рекламе.

По мнению депутатов, такая норма поспособствует защите прав верующих, уважительному отношению к духовным ценностям и традициям.

Оценка подготовки обучающихся

В Госдуме рассматривают законопроект о совершенствовании проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся.

На данный момент оценка проходит в виде аттестаций и олимпиад. Инициатива устанавливает единый порядок проведения контроля знаний и умений. Полномочия по оценке получат профильные органы власти, также к ней привлекут независимых экспертов.

Согласно законопроекту, при выявлении недостатков образовательным организациям обозначат срок, в который их нужно будет исправить. Если при следующей оценке окажется, что замечания не устранили, это может привести к серьёзным последствиям — вплоть до лишения аккредитации. При этом права школьников и студентов защитят: их переведут в другие образовательные учреждения на прежних условиях обучения.

Информацию о проверке и результатах опубликуют на сайтах уполномоченных органов власти, а граждане смогут оставить свои отзывы и предложения.

Выплаты для домохозяек

В Госдуме будут рассматривать законопроект, который предполагает, что домохозяйки ежемесячно будут получать сумму в размере регионального прожиточного минимума.

«Одно из базовых условий выплат — статус безработного, и наш законопроект предполагает выделение среди безработных отдельной категории. Как раз тех, кто занимается ведением домашнего хозяйства в семье с небольшим доходом», — отметил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

При назначении выплат будут учитывать уход за детьми старше полутора лет, детьми-инвалидами и пожилыми родителями.