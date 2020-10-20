Защита актёра Михаила Ефремова заявила о готовности выплатить троим потерпевшим в ДТП по 1 млн рублей

Актёр Михаил Ефремов готов выплатить потерпевшим по делу о смертельном ДТП по миллиону рублей. Об этом в зале суда заявил адвокат артиста Пётр Хархорин, добавив, что ранее им уже было переведено по 200 тысяч рублей.

«Ваша честь, у нас эти деньги с собой. Готовы прямо сейчас выплатить по 800 тысяч рублей. Ранее им было переведено по 200 тыс. рублей», — передаёт слова адвоката ТАСС.

Адвокат потерпевших ранее заявил, что смягчающим обстоятельством для Ефремова станет погашение ущерба в размере миллиона рублей каждому из трёх потерпевших. Хархорин также напомнил, что четвёртый потерпевший - Виталий Захаров - уже получил 1 млн рублей, и это признано его представителем.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, будучи пьяным за рулём, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров вскоре умер в больнице. Суд признал Ефремова виновным в ДТП и осудил его на восемь лет колонии.