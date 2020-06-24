Заседание Саратовской областной думы завершилось дракой

Во время вчерашнего заседания Саратовской областной думы, которое длилось свыше 12 часов, произошла драка между депутатами, пишет «Коммерсантъ».

В разделе «Разное», который значился 27-м вопросом повестки, рассматривались решения мандатной комиссии по нарушениям правил депутатской этики единоросом Дмитрием Чернышевским, который употребил нецензурные выражения на заседании рабочей группы комитета по культуре 16 июня, и коммунистом Николаем Бондаренко, оскорбительно высказавшемся в адрес членов «Единой России» Ивана Дзюбана и Алексея Антонова.

Бондаренко начал записывать на видеокамеру телефона то, как председатель мандатной комиссии Николай Бушуев зачитывает решение о лишении нарушителей права выступать. Единорос Анатолий Ципящук бросил в коммуниста бутылку с водой и сказал ему: «Иди отсюда». Между депутатами завязалась потасовка, которую безуспешно пытался прервать председатель думы Александр Романов. На видеозаписи видно, что Дмитрий Чернышевский напал на Бондаренко, пытался его скрутить и дважды ударить по спине.