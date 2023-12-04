«Заряд небольшой, но руки-ноги отрывает». В Нижнем Тагиле рассылают фейковое предупреждение о заминированных предметах на улицах

В Нижнем Тагиле в чатах домов разных районов города распространяется фото с очередной фейковой информацией. Жители города, не вдаваясь в подробности, пересылают сообщение родным, друзьям и коллегам, воспринимая ложную информацию как реальную угрозу.

Текст фейковых сообщений почти всегда одинаковый и звучит так: «Внимание! Всему личному составу! Предупредите своих близких, родных, соседей. В связи с продолжением СВО на Украине со стороны СБУ запланирована и началась волна террористических актов на территории Российской Федерации. ВАЖНО: диверсанты выкладывают на дорогах, на лавках, в кустах телефоны, планшеты, кошельки, блокноты и прочие привлекающие внимание предметы. Все эти вещи заминированы. Заряд небольшой, но руки-ноги отрывает... Предупредите знакомых, родных, особенно детей! Увидят где-либо указанные вещи — не трогать, позвонить родителям или в полицию, не трогая их. Также это могут быть коробки, мячи, игрушки и т.п. вещи! Это может произойти в любом городе европейской части России. Вчера в Воронеже прохожий поднял валявшийся паспорт — оторвало руку. Объясните эту информацию как детям, так и пожилым членам семьи».

Полиция отрицает причастность к таким сообщениям и обращает внимание, что доверять стоит только официальной информации, распространённой правоохранительными органами.

«В любых ситуациях нужно доверять только официальной информации, которая распространяется органами власти и правоохранительными структурами на ведомственных сайтах и через СМИ. Что касается антитеррористической безопасности, то сотрудники полиции всегда предупреждают граждан о необходимости быть бдительными, обращать внимание на оставленные без присмотра сумки, пакеты и другие подозрительные предметы. В случае их обнаружения необходимо незамедлительно сообщить о находке в правоохранительные органы для проведения проверки с задействованием спецслужб», — поясняют в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Отметим, что такие сообщения рассылаются не только на территории Свердловской области, но и в Воронежской, Ростовской и Смоленской областях.

Предупреждаем, что данные сообщения продолжают массово распространяться по разным чатам, Telegram-каналам и группам во «ВКонтакте». Относитесь критично к подобным постам и всегда проверяйте на достоверность сообщения в официальных источниках.