Зарубившего соседскую собаку на глазах у детей жителя Берёзовского приговорили к выплате штрафа

Берёзовский городской суд 6 марта вынес приговор 67-летнему местному жителю Олегу Даринцеву, который летом 2019 года зарубил топором соседского пса Каштана. Жестокое убийство происходило на глазах у детей. Суд постановил оштрафовать пенсионера.

Как пишет Е1.ru, мужчине было предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными. В прокуратуре Берёзовского пришли к выводу, что действия Даринцева носили хулиганский характер и были совершены в присутствии малолетних с применением садистских методов.

«Он поймал собаку по кличке Каштан, обмотал вокруг её шеи поводок, после чего в течение нескольких минут душил собаку. Затем, нанеся удары в живот и по спине, привязал собаку к забору таким образом, чтобы лишить её возможности двигаться, после чего нанёс не менее шести ударов острием топора по голове», — рассказали в ведомстве.

Несмотря на то что по вменяемому Даринцеву преступлению предполагается наказание в виде штрафа от 100 тысяч рублей, Берёзовский городской суд назначил мужчине штраф 50 тысяч рублей. В городской прокуратуре уточнили, что суд исключил из обвинения пункт о применении садистских методов, тем самым назначил наказание ниже низшего предела.