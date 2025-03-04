«Зарплату за январь обещают выплатить в марте, но мы не уверены, что деньги будут, так как нас постоянно кормят обещаниями». Охранники детских садов «Радость» и «Солнышко» в Нижнем Тагиле жалуются на задержку заработной платы 

Охранники детских садов «Радость» и «Солнышко» бьют тревогу из-за постоянных задержек заработной платы. Как рассказала АН «Между строк» одна из сотрудниц, проблемы с выплатами начались с сентября 2024 года, когда зарплата перестала поступать в установленный срок — с 15-го по 20-е число месяца, а стали выплачивать её с 20-го числа и позже. Ситуация достигла критической точки, когда декабрьскую зарплату выдали лишь в феврале, а январскую до сих пор не выплатили.

«Изначально я работала сторожем, но в 2023 году была организована частная охранная организация ООО “Защита”. В договоре прописано, что заработная плата должна выплачиваться с 15 по 20 число месяца. В первый год всё было нормально, задержек не было. Однако, начиная с сентября 2024 года, выплаты стали задерживаться: сначала мы получили зарплату 20-го числа, потом с 21 октября, с 25 ноября и 27 декабря. В январе за декабрь не было выплачено ничего, зарплату выдали только 2 февраля. А за январь обещают выплатить завтра, 5 марта, но мы не уверены, что деньги будут, так как нас постоянно кормят обещаниями. В прошлом месяце сказали, что они переоформляли какие-то документы. Причину предыдущих задержек они никак не объяснили. Ссылаются на начальство в Оренбурге, которое, по их словам, должно дать приказ о выплатах. Ранее говорили, что начальство находится в Каменске-Уральском, хотя в договоре прописан Нижний Тагил. Мы закрывали глаза на нарушения ТК РФ, такие как отсутствие оплаты за ночные, праздничные и переработки, пока зарплата выплачивалась в сроки, указанные в договоре. Но теперь мы задаёмся вопросом, сколько ещё молчать? Почему-то страдают только работники садиков? В школе № 56 зарплату выплачивают исправно, включая праздничные, ночные и переработки, хотя организация у нас одна», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

Охранники детских садов выдвинули требование работодателю: выплатить заработную плату за январь 2025 года не позднее 5 марта текущего года; за февраль 2025 года — не позднее 15 марта текущего года; установить сроки выплаты зарплаты с 14 по 16 числа месяца, следующего за отчётным; обеспечить оплату труда в праздничные дни в соответствии с Трудовым кодексом РФ. В случае невыполнения этих требований сотрудники планируют обратиться в прокуратуру и Росгвардию.

Получить оперативный комментарий от руководства ООО ЧОО «Защита» не удалось.