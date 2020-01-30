Зарплата Дмитрия Медведева на новом посту председателя Совбеза составит 618 тысяч рублей в месяц

Президент России Владимир Путин 30 января подписал указ, согласно которому заработная плата Дмитрия Медведева в качестве заместителя председателя Совета безопасности РФ составит 618 тысяч 713 рублей в месяц. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Как пишет ТАСС, указ вступил в силу с 16 января 2020 года.

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства РФ, президент Владимир Путин предложил экс-премьеру возглавить Совет безопасности. 16 января специально для Медведева была создана должность заместителя председателя Совбеза РФ.