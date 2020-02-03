Заражённых коронавирусом иностранцев будут депортировать из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на оперативном совещании с членами правительства, что в рамках национального плана по борьбе с коронавирусом иностранцев могут депортировать в случае выявления у них инфекции, пишет «Интерфакс».

«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин»,— сказал глава правительства.

Михаил Мишустин также предложил правительству перенести Российский инвестиционный форум в Сочи на другие сроки — его планировалось провести 12–14 февраля.

Новый коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в Китае в декабре 2019 года. От заболевания погибли уже более 360 человек, число заразившихся превышает 17 тысяч. Случаи заболевания были обнаружены и в других странах. В России выявлено два таких случая — в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.

В России работает штаб по противодействию коронавирусу, его возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. Из-за новой инфекции закрыта граница на Дальнем Востоке, приостановлено железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем. С 1 февраля российские авиаперевозчики могут работать только в чартерном режиме.