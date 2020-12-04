Заражённая африканской чумой свинина попала в Нижний Тагил из Тверской области

Инфицированная африканской чумой свинина прибыла в Нижний Тагил из Тверской области. Перемещения продукции были отслежены с помощью системы «Меркурий», сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области.

По данным ведомства, заражённый «Набор для борща» из свинины изготовила компания «Коралл» Тверской области. Затем продукцию приобрела логистическая компания из Санкт-Петербурга «Скиф-Логистик», которая поставила мясо в Свердловскую область. В Екатеринбурге продукцию приобрели компании «Оптимус», «Эдем» и «Партнёр» для продажи в розничные магазины и предприятия по переработке пищи.

«Государственной ветеринарной службой отобраны пробы вышеуказанной продукции в организациях, осуществляющих деятельность в Нижнем Тагиле. Инспекторами в оперативном порядке изъятая из оборота продукция помещена на ответственное хранение, а в отношении хозяйствующих субъектов оформлены и выданы предписания о запрете реализации небезопасного товара. По результатам исследований испытательной лаборатории ФГБУ “ВНИИЗЖ” (Владимир) подтверждено наличие в продукции ДНК вируса африканской чумы свиней в пробах, отобранных в цехе переработки ИП Колосюк А. В. (Нижний Тагил). Индивидуальному предпринимателю управлением оформлено и выдано предписание об уничтожении полуфабриката в количестве 178,7 килограмма», — пояснили в региональном Россельхознадзоре.