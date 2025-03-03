Запрет на продажу энергетиков детям, ограничение работы «наливаек» и судебный иск за недопуск газовщиков в квартиру. ТОП законов и законопроектов за прошедшую неделю, а также изменений, которые вступят в силу в ближайшее время по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили ТОП-7 принятых законов и предложенных законопроектов за прошедшую неделю, а также изменений, который вступят в силу в ближайшее время по версии АН «Между строк».

Изменения в трудовом законодательстве

С 1 марта вступил в силу изменения, внесённые в Трудовой кодекс. Основная часть из них касается зарплаты, условий труда и отпуска.

«Работник при увольнении должен получить разницу между повышенной и уже начисленной оплатой. То есть если работник не использовал свой отгул, то ему должны выплатить за этот день компенсацию при увольнении. Также в статье уточняется, что взять день отдыха работник может в течение одного года со дня работы в выходной или нерабочий праздничный. Кроме того, он может присоединить отгул к отпуску, предоставляемому в указанный период», – рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Введена новая статья 158.1, касающаяся борьбы с задержками заработной платы, устанавливающая меры против просрочек, такие как профилактика и мониторинг. Также вводится норма о наставничестве, признающая эту деятельность дополнительной работой с оплатой, которая будет осуществляться только с письменного согласия сотрудника.

Запрет на покупку некоторых медикаментов

Госдумой был принят закон, который коснётся каждого россиянина, покупающего лекарственные препараты.

Речь идет о документе, который должен ввести в России запрет на определенную группу медикаментов. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2025 года.

Новый закон не позволит россиянам приобрести те лекарства, которые имеют истёкший срок годности. При этом недоступными станут и те медикаменты, при сканировании QR-кодов которых будут отсутствовать сведения о препарате. До принятия закона норм, запрещающих продавать подобные медикаменты, в России не было. Существовали лишь рекомендации.

Запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним

1 марта вступает в силу закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Раньше эти меры работали только в отдельных регионах.

«Вред от энергетических напитков очевиден: повышение давления и риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета из-за высокого содержания в них сахара, других осложнений. Наша задача — защитить здоровье детей, и Государственная дума последовательно работает над соответствующими законодательными решениями», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Субъекты РФ смогут устанавливать ограничения по времени и местам продажи таких напитков. Если покупатель не достиг совершеннолетия, продавец будет обязан отказать ему в продаже тонизирующих и энергетических напитков.

«Далеко не всегда взрослые осознают свою ответственность, а то и пытаются, что называется, пополнить кассу за счёт детей. Это недопустимо и должно строго наказываться. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях уже подготовлены. Максимальные штрафы за продажу энергетиков детям будут достигать полумиллиона рублей. Планируем рассмотреть такую инициативу на следующей неделе», — сообщил председатель ГД.

О защите людей от нападения бездомных животных

В Госдуму внесён законопроект, направленный на защиту людей от бездомных животных. Как отмечается в пояснительной записке, проект закона разработан в целях усиления защиты жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных.

Инициатива предлагает дополнить нормы положением о полномочии законодательных органов субъекта РФ самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и иных решений, соотносимых с гарантиями безопасности для граждан.

«Проектируемое правовое регулирование предлагает субъектам Российской Федерации максимально учитывать все особенности регионального и местного уровня, даёт необходимую автономию в вопросе определения сроков содержания бездомных животных в приютах, что позволит им гибко и соразмерно реагировать на проблему и принимать адекватные степени угрозы меры, учитывая все факторы и риски», — говорится в пояснительной записке к документу.

Повышение требований к медицинскому образованию

Работникам системы здравоохранения необходимо постоянно повышать свою квалификацию, изучать современные технологии и методы диагностики, а также осваивать новые способы лечения и профилактики болезней. Обучение врачей, среднего медперсонала должно проходить в образовательных организациях, которые имеют аттестованных преподавателей и необходимую клиническую базу для практических занятий.

В противном случае ставится под сомнение уровень подготовки медицинских работников, получивших новую квалификацию по итогам прохождения лишь онлайн-курсов.

Принятым законом:

— вводится запрет на применение электронного и дистанционного обучения при реализации профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования, за исключением случаев, определённых федеральными стандартами;

— разработка и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ медицинского образования закрепляется только за Министерством здравоохранения;

— на организации, осуществляющие образовательную деятельность, накладывается обязательство получить заключения Росздравнадзора о наличии соответствующего кадрового и материально-технического обеспечения;

— устанавливается, что дополнительное профессиональное медицинское образование будет подлежать лицензированию по видам программ.

Судебный иск за недопуск газовщиков в квартиру

Предлагается законопроект, согласно которому, в случае отказа предоставить доступ для проведения работ организация газового обслуживания будет вправе обратиться в суд. Также предлагается ускорить рассмотрение таких заявлений до 12 дней. Принятые судебные решения будут немедленно исполняться.

Госдума последовательно принимает решения, прописывающие и ужесточающие правила работы газораспределительных организаций и тех организаций, которые занимаются проверкой оборудования в квартирах. Но при этом раньше существовала проблема недопуска в квартиры. Этот законопроект направлен на повышение безопасности при пользовании газом и позволит решить проблему.

В соответствии с Жилищным кодексом услуга газоснабжения в России предоставляется только при условии своевременного осмотра и ремонта внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.

Ограничение в работе «наливаек»

В апреле 2025 года вступит в силу закон, согласно которому регионы получили полномочия ограничивать время розничной продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Исключение — рестораны. Также субъектам РФ дали право запретить торговать пивом, сидром, пуаре, медовухой и пивными напитками при оказании услуг общепита везде, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов.

Указанными нормами региональным властям представятся все возможности для наведения порядка в этой сфере. Решение было связано с многочисленными жалобами граждан на деятельность подобных заведений.

«Поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов. Люди жалуются, что “наливайки” днём работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить», — заявил Вячеслав Володин.