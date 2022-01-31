Заподозрил в измене. 21-летняя тагильчанка с 73-летним мужем-москвичом пришли на шоу Андрея Малахова, чтобы выяснить, кто на самом деле является отцом их общего ребёнка 

21-летняя тагильчанка Татьяна Карпунина и её 73-летний муж Алексей Ворона стали участниками шоу Андрея Малахова «В прямом эфире» на федеральном телеканале «Россия 1». Мужчина засомневался, является ли он отцом их общего ребёнка, и обратился на передачу, чтобы провести ДНК-тест.

Татьяна и Алексей познакомились в соцсетях, когда девушка была увлечена тяжёлой атлетикой. Алексей проживает в Москве, он мастер спорта по тяжёлой атлетике, рекордсмен Советского Союза, чемпион России, бронзовый призёр чемпионата СССР. После завершения карьеры стал тренировать молодых спортсменов. Татьяна, занимаясь в одной из спортшкол в Нижнем Тагиле, во время общения в соцсетях попросила мужчину составить для неё программу персональных тренировок, и он согласился. После этого Татьяна уехала в столицу к Алексею.

Девушка начала жить вместе с наставником в Москве и тренировалась под его руководством. Родственникам Татьяна сказала, что будет учиться в спортивном учреждении и жить в общежитии. Спустя время между ней и Алексеем завязался роман. Пара поженилась, а весной прошлого года у них появился сын.

Позже Ворона засомневался в своём отцовстве. Причиной сомнений стало видео, которое ему прислали с незнакомого номера, где Татьяна обнимает неизвестного молодого человека.

В беседе с журналистом АН «Между строк» Татьяна ответила, что они больше «не работают бесплатно», и не согласилась поделиться подробностями съёмки «В прямом эфире».

О своём решении прийти на программу, как говорит Алексей, супруге он не рассказал.

«Я ревную и боюсь её потерять, я должен знать правду, поэтому хочу сделать ДНК-тест ребёнка», — рассказал телеканалу Алексей Ворона.

Татьяна рассказывает о супруге очень спокойно и не смущена решением мужа проверить её верность. Гостей телестудии возмутила не только большая разница в возрасте пары, но и то, что Алексей не доверяет Татьяне.

«С самого начала я видела в Алексее только тренера. Но мы общались с ним много, на многие темы. Мы вместе переживали тренировочный процесс, но вместе с этим у нас появлялись и другие темы личного характера», — говорит в эфире передачи Татьяна.

Мать девушки также не верила в то, что ребёнок её дочери рождён от Алексея. Но в итоге вероятность отцовства составила 99,9%. В конце передачи Татьяне посоветовали получить образование и найти ещё какое-либо занятие, кроме тяжелой атлетики, чтобы в дальнейшем она смогла содержать и воспитывать сына одна.

Посмотреть выпуск передачи можно по ссылке.