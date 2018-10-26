Зампрокурора Башкирии задержали за взятку в 10 миллионов. Он пытался бежать из России

Следственный комитет возбудил уголовное дело против первого зампрокурора Башкирии Олега Горбунова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), сообщается на сайте ведомства.

СК вместе с сотрудниками ФСБ России успел задержать Горбунова при попытке покинуть территорию России через аэропорт Шереметьево.

По данным следствия, Горбунов и его подчинённый Артур Шаретдинов получили взятку в размере 10 миллионов рублей от одного из сотрудников мэрии Уфы за отмену возбуждения дела о неправомерных действиях чиновников при реализации программы по переселению жителей аварийных домов.

В Генпрокуратуре «Интерфаксу» сообщили, что Горбунов уволен 26 октября 2018 года по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. Сообщалось, что ему выплатят выходное пособие в размере 20 месячных должностных окладов с доплатой за классный чин.

При этом ранее в прессе появились сообщения об обысках в рабочем кабинете и дома у Горбунова. По данным СМИ, их проводили в рамках расследования уголовного дела в отношении прокурора Советского района Уфы, который был задержан при получении более 5 млн рублей взятки.