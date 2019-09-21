Зампредседателя СПЧ заявил о необходимости ограничить ипотечное кредитование малоимущим

Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Евгений Бобров заявил в интервью Daily Storm о необходимости ограничения доступа к ипотечному кредитованию для малоимущих семей. Бобров считает, что при отсутствии средств на выплату кредита, социально незащищённые семьи рискуют потерять единственное жильё.

«Кредитование малоимущих необходимо ограничить чем больше — тем лучше. Пусть лучше люди страдают в своем маленьком или съёмном жилье, чем влезут в многолетнюю кабалу ипотеки и в два-три раза переплатят за квартиру. К тому же если человек потеряет работу, то вообще окажется на улице, да ещё и с долгами. Это просто государственное преступление», — считает Бобров.

С 1 октября 2019 года Центробанк уже вводит новые правила кредитования, согласно которым банки и микрофинансовые организации должны будут рассчитывать предельную долговую нагрузку на граждан.

«Кредит всегда должен выдаваться исходя из платежеспособности клиентов. Перед выдачей кредитных средств оценка потенциальных заёмщиков должна проводиться должным образом. Расчёт ПДН как раз и направлен на то, чтобы оценить риски, связанные с невозможностью гражданином обслуживать кредит уже на этапе его получения. При добросовестном поведении кредитора и заёмщика запреты на уровне законодательства не потребуются», — рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В России одобряется более половины заявок на кредиты, зачастую службы безопасности финансовых организаций закрывают глаза на кредитные истории заёмщиков, их доходы и ложь в анкетах. Согласно нацпроекту «Жильё и городская среда», к 2024 году планируется увеличить количество выдаваемых ипотек с 1,1 миллиона в 2018 году до 2,2 миллиона. Для этого планируется снижение ипотечных ставок с 10,6% до 7,9%.

«Показателями по кредитам, заложенными в нацпроект, надо не гордиться, а стыдиться их. Аффилированные с властью строительные компании хотят продолжать жировать на ипотеке. И пока государство не прикладывает никаких усилий для строительства доступного жилья», — заявил Евгений Бобров.

По данным Центробанка на сегодняшний день ипотечная задолженность россиян составляет порядка семи триллионов рублей. При этом суммарный доход бюджета РФ на 2019 год ожидается на уровне 15,5 триллионов.