Заморозки пришли в Нижний Тагил

Синоптики Уральского гидрометцентра объявили метеорологическое предупреждение: 27 и 28 августа в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до –2 °C.

Заморозки могут привести к значительному повреждению сельскохозяйственных культур, отмечают синоптики.

Сегодня и завтра ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, температура не поднимется выше +18 °С.

К среде, по прогнозу Гидрометцентра, погода начнёт налаживаться, в регионе потеплеет до +23 °С.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо информировать единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Тагила по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.