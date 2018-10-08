Заморозки и мокрый снег ожидаются на этой неделе в Свердловской области

На этой неделе в Свердловской области ожидаются заморозки, а в некоторых районах пройдёт мокрый снег, предупреждают синоптики Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. К тому же, по прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в регионе ожидается усиление ветра до 25 м/с и более.

Во вторник ночью в Свердловской области пройдут умеренные дожди, на севере и в горах — с мокрым снегом. Температура воздуха ночью — 1–6 °C, на севере ожидаются заморозки до –2 градусов. Завтра днём будет 4–9 градусов тепла. 9 и 10 октября в Нижнем Тагиле дневная температура не опустится ниже 4 градусов, осадки маловероятны. По данным Гидрометцентра России, в четверг днём в Екатеринбурге будет +7 градусов, а с пятницы температура воздуха не будет подниматься выше 3 градусов тепла. Возможен снег.