Общество

Заморозки до минус 5 градусов придут в Свердловскую область

28.04.2022 16:24
Заморозки до минус 5 градусов придут в Свердловскую область

С 29 апреля по 1 мая в Свердловской области ожидаются ночные заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура понизится до минус 5°C. Предупреждение о заморозках распространила Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила. 

В Свердловской области в ближайшие дни синоптики обещают переменную облачность, ночью местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 5–10 м/с, ночью порывы до 15 м/с. 

В ведомстве напоминают садоводам, что в период ночных заморозков, чтобы избежать повреждения теплолюбивых сельскохозяйственных культур, нужно их накрывать.

Фото: сайт ГУ МЧС России
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