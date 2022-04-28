Заморозки до минус 5 градусов придут в Свердловскую область

С 29 апреля по 1 мая в Свердловской области ожидаются ночные заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура понизится до минус 5°C. Предупреждение о заморозках распространила Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила.

В Свердловской области в ближайшие дни синоптики обещают переменную облачность, ночью местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 5–10 м/с, ночью порывы до 15 м/с.

В ведомстве напоминают садоводам, что в период ночных заморозков, чтобы избежать повреждения теплолюбивых сельскохозяйственных культур, нужно их накрывать.