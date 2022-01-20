Замначальника СвЖД съездил в отпуск на «личном» поезде

Заместителя начальника по сургутскому региону Свердловской железной дороги Вячеслава Баскала обвиняют в использовании вагона поезда в личных целях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, Баскал отправился в отпуск, используя вагон для перевозки пассажиров как свой личный, и проехал на нём от Сургута до Ноябрьска и обратно. Этим он нанёс бюджету Свердловской ЖД ущерб в размере 92 тысяч рублей. В эту сумму включены затраты на обслуживание, заправку локомотива и оплату труда локомотивным бригадам.

«Сургутским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника Свердловской железной дороги ОАО “РЖД”. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — рассказали в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что ущерб обвиняемый возместил. По данным сайта управления РЖД в Сургутском регионе, Вячеслав Баскал до сих пор остаётся на своём посту.